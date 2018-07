Amazon se prépare pour son «Prime Day»

Le géant du détail se prépare à offrir de généreux rabais aux consommateurs à l’occasion du «Prime Day», qui débutera le 16 juillet.

Cette année, les marchands en ligne proposeront des rabais pouvant aller jusqu’à 50 % aux membres de son programme Prime, pendant une durée de 36 heures. Téléviseurs, écouteurs, ordinateurs portables, systèmes de sécurité pour la maison, objets connectés, livres, jeux, chaussures, articles de cuisine, articles pour les animaux ou encore de jardinerie... il y en aura pour tous les goûts.

Un rabais de 30 % sera, entre autres, offert sur certains produits Whole Foods 365 Everyday Value. Les membres pourront également économiser jusqu'à 50 % sur les films et les émissions de télévision disponibles en DVD et Blu-Ray.

Un essai gratuit de 30 jours est actuellement proposé par Amazon. Au terme de cette période, les membres devront payer des frais annuels.

Il s’agit de la quatrième journée «Prime Day» organisée par Amazon. Elle se déroule dans 17 pays.

Lors de l’édition 2017, les petites et moyennes entreprises participantes ont vendu plus de 40 millions d’articles à travers le monde.