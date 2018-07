BRODEUR-DALPÉ, Thérèse



À Saint-Hyacinthe, le 30 juin 2018, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Thérèse Brodeur, demeurant à Saint-Hyacinthe.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Hélène Dalpé, Gisèle Dalpé, Yves Dalpé, Guy Dalpé (Chantal Landry), Micheline Dalpé (Vital Jeannotte) et Yvon Dalpé (Denise Cardin) ses 9 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants, également ses frères et soeurs: Jean, Soeur Madeleine des Servantes Jésus-Marie (Saint-Paul-de-la-Croix), Berthe (Jean-Claude Cusson), Claire (Jacques Montigny) et Lise, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Madame Thérèse Brodeur sera exposée le vendredi 6 juillet 2018, de 10h à 13h15 au:(coin Dessaulles) SAINT-HYACINTHETél. 450-774-6417www.ubaldlalime.comLes funérailles auront lieu ce même jour en l'église de La Cathédrale Saint-Hyacinthe à 13h30, suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Simon.