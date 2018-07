Une marque de rasoir met de l’avant pour la première fois des poils dans une publicité

La compagnie de rasoir Billie est la première à mettre de l’avant les poils féminins, qui sont encore un tabou et trop souvent mis de côté dans les pubs de rasoirs.

Dans sa campagne «Project Body Hair», la compagnie Billie a décidé de faire les choses autrement, en montrant des poils d’aisselles, de jambes, de ventre, d’orteils, etc.

Le but est d'encourager les gens à ne plus démoniser les poils chez les femmes et de les rendre normaux aux yeux de tous.

«Du poil. Tout le monde en a. Même les femmes. Le monde prétend qu’ils n’existent pas, mais ils sont là. Nous l’avons vérifié. Donc, si jamais vous voulez les raser. Nous serons là», affirme-t-on dans la publicité vidéo.

D’ailleurs, la compagnie s’est fait un point d’honneur de représenter la diversité corporelle dans sa publicité, alors qu’on peut voir des femmes de toutes formes et de toutes carnations.

La compagnie souhaite également mettre fin à la taxe rose, cette fameuse taxe qui fait débat depuis quelques années sur le fait que les femmes payent plus cher pour leur produits d’hygiène que les hommes.

«Au nom des entreprises de rasoir, nous sommes désolés que vous ayez payé trop cher pour les rasoirs roses. Il est temps que vous récupériez votre l'argent», s’excuse la compagnie sur son site internet.

La compagnie offre donc aux clients des rasoirs moins chers, équivalent aux prix de ceux attribués aux hommes.

Une idée vraiment...au poil!

Pour tous les détails sur les kits et les rasoirs et la vision de la compagnie, voici leur site internet : mybillie.com

