De la tour CN à la tour Eiffel

« Doit-on dire la tour du CN ou la tour CN ? Et le t de “tour” doit-il porter la majuscule ? » demande un lecteur, N. Brodeur. On dit la tour CN sans l’article du et on ne met pas de majuscule au t initial de tour. En général, les noms désignant des lieux, des îles, des lacs, des monts, des places, des parcs, des monuments, des tours, des jardins, etc., s’écrivent avec une minuscule au nom générique et une majuscule à la lettre initiale du nom spécifique. Exemples : le mont Royal, la tour Eiffel, les plaines d’Abraham, la basilique Notre-Dame, l’île d’Orléans, la tour CN... Alors, comment expliquer que nous lisions à l’occasion dans des documents officiels « L’Île-d’Orléans » ou les « Îles-de-la-Madeleine » ? Les mots île, place, jardin, tour, parc, etc., prennent la majuscule quand ils font partie d’un toponyme administratif. Ils sont alors parés d’un ou de plusieurs traits d’union : la MRC (municipalité régionale de comté) de L’Île-d’Orléans ; la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.