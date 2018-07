Des premiers choix au repêchage à oublier

Le repêchage n’est pas une science exacte comme aiment le rappeler les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey (LNH), dont un certain Marc Bergevin. Le récent départ de Nail Yakupov pour la Ligue continentale de hockey (KHL) le démontre une nouvelle fois.

Les Oilers, qui avaient fait de Yakupov leur tout premier choix en 2012, ne sont pas les seuls à avoir fait une bourde.

Voici quelques autres premiers choix du repêchage de la LNH ayant fait jaser pour les mauvaises raisons.

5. Doug Wickenheiser (1980)

PHOTO PIERRE-YVON PELLETIER

On ne peut pas dire qu’il s’agit d’un mauvais joueur, mais le Canadien de Montréal s’est effectivement trompé en optant pour Doug Wickenheiser au premier rang. En 1980, le Tricolore surprend donc la planète hockey en sélectionnant Wickenheiser plutôt qu’un petit gars de la place, c’est-à-dire Denis Savard. Ce dernier a finalement été choisi troisième par les Blackhawks de Chicago, derrière Dave Babych (Winnipeg). À la défense du Tricolore, Wickenheiser avait récolté 170 points avec les Pats de Regina à sa dernière année dans le junior. Il n’a cependant jamais été en mesure d’être un joueur dominant dans la LNH. En 556 parties, il a récolté 276 points, dont 111 buts. En comparaison, Savard a amassé 473 buts et 865 mentions d’aide pour 1338 points en 1196 parties. Au sixième échelon, les Oilers d’Edmonton avaient appelé le défenseur Paul Coffey.

4. Gord Kluzak (1982)

Hugh Wesley, Toronto Sun files

Choisi premier au repêchage de 1982 par les Bruins de Boston, le défenseur Gord Kluzak a été limité à 123 points en 299 matchs dans la LNH. Le problème majeur, c’est qu’il a été sélectionné devant l’attaquant Brian Bellows, par les North Stars du Minnesota. Et à la ligne bleue, Scott Stevens et Phil Housley avaient aussi été repêchés dans le top 6 cette année-là.

3. Alexandre Daigle (1993)

Jonathan Hayward - Ottawa Sun

Autre sujet populaire chez les amateurs de hockey du Québec : l’attaquant Alexandre Daigle avait connu une fantastique carrière au niveau junior avec les Tigres de Victoriaville, obtenant d’ailleurs 137 points en 53 matchs lors de la saison ayant précédé son repêchage. De nombreux experts le comparaient aux plus grands comme Mario Lemieux ou Wayne Gretzky. Il était évident que les Sénateurs d’Ottawa allaient en faire le tout premier choix de l’encan 1993. Daigle n’aura jamais été même proche des meilleurs. Sa meilleure campagne aura été de 51 points, un «exploit» qu’il a réalisé deux fois en 11 campagnes dans la LNH. Après avoir roulé sa bosse avec les Sénateurs, les Flyers de Philadelphie, le Lightning de Tampa Bay, les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh et le Wild du Minnesota, Daigle a terminé sa carrière en Suisse.

2. Rick DiPietro (2000)

Getty Images/AFP

En plus de se tromper en repêchant le gardien Rick DiPietro comme tout premier choix du millénaire, les Islanders de New York ont échangé un certain Roberto Luongo pour faire de la place à leur nouveau «prodige». Le nom de DiPietro se retrouvera finalement plus souvent qu’à son tour sur la liste des blessés, ce qui n’empêchera pas l’état-major des Islanders de lui offrir un contrat de 15 ans et 67,25 millions $, contrat qu’ils ont racheté en 2013. C’est donc dire qu’encore aujourd’hui, l’équipe verse 1,5 million $ au cerbère, et ce, jusqu’en 2029.

1. Claude Gauthier (1964), André Veilleux (1965) et Rick Pagnutti (1967)

Courtoisie

Ces trois premiers choix n’ont jamais joué un seul match dans la meilleure ligue de hockey au monde. Mais le contexte était fort différent à l’époque... C’était à l’époque où il y avait seulement six clubs, dans le cas de Gauthier et Veilleux, et au moment de la grande expansion pour Pagnutti. À titre d’exemple, lors du repêchage de 1965, deux appelés sur 11 au total avaient fini par jouer dans la LNH, soit Pierre Bouchard (sélectionné cinquième par le Canadien) et Michel Parizeau (appelé 10e par les Rangers). Depuis la sélection de Pagnutti par Los Angeles en 1967, aucun premier choix au total n’a joué moins de 250 parties dans la LNH.