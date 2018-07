Des signes qui montrent que l’entreprise coupera du personnel

Raphaël Bertignac – 37e AVENUE

Même si l’annonce officielle n’a pas encore été faite, quand une entreprise prévoit couper du personnel, certains signes avant-coureurs ne mentent pas. En voici quelques-uns.

Si, au détour d’une conversation, vous entendez des termes comme « restructuration », « réorganisation » ou « synergies », il se pourrait qu’on souhaite se séparer d’une partie du personnel.

De la même manière, « une croissance rapide, sans planification, peut nécessiter des embauches massives sans se soucier de la pertinence de l’embauche ou du poste, souligne Céline Moisan, CRHA. À la première difficulté, l’entreprise se retrouvera en sureffectif et pourrait prendre des mesures radicales. »

Au fil des mois, vous constatez que des budgets ont été réduits, voire supprimés. Terminé le café gratuit le matin accompagné de viennoiseries, quant au 5 à 7 du vendredi, apprécié de tous, c’est de l’histoire ancienne. Voilà de mauvais signes qui laissent deviner un avenir sombre pour le personnel. Vous ressentez une tension dans l’air. Votre supérieur vous pose des questions sur votre travail, les tâches dont vous avez la charge, il s’intéresse de (trop) près à votre productivité. Attention ! Le moment est sans doute venu de commencer à consulter les offres d’emploi...

À votre arrivée, ce qui vous plaisait dans votre entreprise, c’était sa volonté d’innover et d’explorer de nouveaux marchés. Aujourd’hui, elle manque d’initiative. « Ce n’est jamais bon signe quand une entreprise annule des projets pour se rabattre sur des produits ou services capables de vite lui rapporter des revenus. Si rien n’évolue dans le bon sens, des coupes de personnel pourraient être faites. »

La liste ne s’arrête pas là. La suppression d’offres d’emploi en interne, la démission de hauts responsables, l’accumulation de réunions par le service des ressources humaines sont autant d’éléments à prendre en considération.

Survivre au syndrome du survivant

La société pour laquelle vous travaillez a dû faire face à une restructuration. Des collègues sont partis. Le quotidien au bureau n’est plus le même. Sans oublier ces questions qui vous hantent : pourquoi eux, et pas moi ? Suis-je le prochain sur la liste ?

Pour les survivants d’une restructuration, bien souvent, se plonger dans le travail est un moyen de fuir la situation, de faire comme si rien ne s’était passé. D’autres, par respect, refusent catégoriquement de reprendre le travail de celui qui a été licencié.

De la même manière, « il arrive qu’un élan de solidarité naisse entre les survivants. Que ce soit par des mots ou de petites attentions, chacun se soutient ou aide l’autre à affronter la situation », explique Céline Moisan, CRHA. Les cas contraires, la pression et l’incertitude peuvent démobiliser les employés, si bien que certains en viennent à souhaiter d’être sur la prochaine liste.

Quand les restructurations se font par vagues successives, l’agacement et la colère font naître des tensions au sein des salariés. Alors, entre frustration et rancœur, on se tourne vers le management. On remet en cause ses dysfonctionnements, on pointe ses carences. Parfois même, au bout du rouleau, les employés présentent leur démission.

Il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Dans ces moments délicats, chacun se retrouve face à sa peine. Quelle que soit la position ou l’attitude, être congédié ou survivant d’un plan de licenciement demeure une épreuve.