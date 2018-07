TROIS-RIVIÈRES | Malgré la canicule, on retrouve toujours d'importantes quantités de neige datant de l'hiver dernier à Trois-Rivières.

L'épaisseur des amoncellements dans au moins un des trois dépôts municipaux atteint la trentaine de mètres.

Il faut dire que le dernier hiver avait été particulièrement neigeux. Les précipitations à Trois-Rivières avaient atteint les 250 centimètres. De plus la persistance du froid jusqu'en mars a retardé la fonte.

La formation d'une croûte sur les amas a également pour effet d'empêcher le soleil et la chaleur d'agir. «On a quelqu'un qui travaille avec un bulldozer. Il étend la neige pour l'aider à fondre le plus rapidement possible. Alors oui, effectivement, c'est paradoxal dans cette vague de chaleur, mais il y a encore de la neige à Trois-Rivières», a expliqué avec le sourire Yvan Toutant, porte-parole de la ville.

On prévoit que la neige sous forme de glace restera présente au moins jusqu'à la fin du mois.