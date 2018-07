Festival de jazz jour 6 : la tornade Herbie Hancock

Il faisait chaud et même très chaud hier soir. En plus de la température caniculaire qui s’abat sur Montréal, le claviériste Herbie Hancock fit montrer le baromètre, de deux crans, si ce n’est plus. Il faut dire que la soirée avait bien mal commencé avec le concert du trompettiste britannique Chris Botti.

Habitué du festival, sa première apparition remonte à 1995, nous a servi une soupe verbeuse, genre Montovani à la puissance 10. Il est bien dommage qu’un artiste de ce calibre se prête à de telles mièvreries, surtout qu’il a du talent. Entouré d’une bonne section rythmique, ce qui nous aurait amplement suffi, il a convié la violoniste Carolyne Campbell, accompagnatrice à ses heures du ténor Andrea Bocelli. Voilà où le bât blessa. Plutôt que de nous offrir un jazz constant, le trompettiste tomba dans un brouet indigeste, rehaussé par une amplification de sa trompette, ce qui n’est pas nécessaire à la Maison symphonique.



Thundercat et le maître Herbie.

À la salle Wilfrid-Pelletier qui affichait plus que complet, nous eûmes droit à un doublé presque de rêve. En première partie du claviériste Herbie Hancock, avec qui il collabore, le bassiste –chanteur Thundercat

fit bonne impression. Entre Bruno Mars et certains échos de la formation Earth Wind & Fire, le mélange de Funk, électro, fusion fut agréable, mais sans plus. Est-ce une question de génération tout en ayant l’esprit ouvert, mais toujours est-il, que sa voix ne m’a pas impressionné, ni ses compositions.



À 78 ans, le claviériste Herbie Hancock (Miles Davis, Headhunters, VSOP, sans oublier les musiques de film) fit monter la pression atmosphérique. Avec ses complices : le guitariste chanteur Lionel Loueke, le bassiste James Genus et le batteur Trevor Lawrence Jr, l’aventure fut mémorable. Puissant dans l’intergalactique des HeadHunters, aux classiques comme Chameleon

et Watermelon Man,

la puissance de feu coopté à des changements de tempos et des rythmes nous clouèrent sur notre siège. Dans notre cœur, la composition Actual Proof

fut la pierre d’ancrage de cette soirée mémorable. La bonification avec le temps, voilà ce que nous souhaitons à tous !



Et ce soir :



À 18 h, à l’Astral... le quartette du pianiste François Bourassa



Du jazz de haut niveau



À 19 h 30, le blues et le plus beau : à la salle Wilfrid -Pelletier



Avec le guitariste chanteur Ben Harper et l’harmoniciste –chanteur Charlie Musselwhite