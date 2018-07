Fêter quoi, finalement?

Au Québec, les deux dernières fins de semaine ont permis à tout un chacun de célébrer son identité. Québécois, Canadiens, quelle que soit votre préférence, vous aviez l’occasion de fêter.

Pour plusieurs, c’était même une occasion de fêter deux fois plutôt qu’une. Parce qu’on peut être fier Canadien et fier Québécois en même temps. Les deux concepts sont loin d’être mutuellement exclusifs.

À chacun sa mémoire

Que ce soit lors d’un grand spectacle en plein air ou pendant un BBQ familial, les fêtes du Canada et de la Saint-Jean sont surtout des moments pour nous retrouver avec ceux qui nous sont chers et nous rappeler qui nous sommes et d’où nous venons.

Moins commerciales que Noël ou Pâques, les deux fêtes d’été sont des temps d’arrêt programmés qui viennent casser le rythme trop rapide du beau temps qui arrive aussi vite qu’il repart.

L’identité qu’on célèbre, finalement, c’est celle qui nous est propre. Moins dans la mémoire collective que dans la mémoire individuelle. Les radios et les concerts nous proposent des chansons qui nous ont tous marqués différemment. Ce qui fait du bien, c’est de retracer nos vies à travers les souvenirs et les anecdotes. Comme au cinéma, la trame sonore vient surtout ajouter de la couleur sur les images.

D’où on vient et où on va

Au Québec, la tradition des déménagements le 1er juillet est bien installée. Fêter la fédération en poussant des frigidaires et des laveuses dans des escaliers, c’est presque symbolique.

Mais même en déménageant, on trouve le moyen de célébrer. Rien de mieux qu’une « p’tite frette » entre amis pour baptiser un nouveau chez-soi.

Et surtout pour reconnaître la chance qu’on a d’être entourés des vrais, de ceux qui sont là pour nous, même en pleine canicule. Ceux qui, finalement, font de nous ce que nous sommes.