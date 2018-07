Innergex va lancer son plus grand projet solaire

La société d’énergie québécoise Innergex met la main sur un projet solaire majeur de Longroad Energy Partners au Texas dont la construction dépassera les 524 millions $.

« Nous sommes impatients de lancer notre plus grand projet solaire à ce jour. Je suis convaincu que notre expérience et notre expertise dans le développement et la gestion de projets d'énergie renouvelable assureront la réussite du projet Phoebe et démontrent notre engagement à développer notre portefeuille diversifié d'actifs », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex par communiqué.

Le projet solaire appelé Phoebe est situé dans la région de Winkler, au Texas. À terme, le parc produira assez d’énergie pour alimenter plus de 50 000 foyers.

Innergex comptera sur un contrat d’achat d’électricité de 12 ans avec Shell Energy North America.

Un demi-milliard $

La construction du projet va s’élever à 524 millions $, dont 385 millions $ du coût de financement est mené par le CIT Group.

Le PDG d’Innergex, Michel Letellier, souhaite toujours dépasser la barre des 2000 mégawatts d’ici deux ans.

Innergex est valorisé à 1,84 milliard $. Elle détient plusieurs éoliennes avec TransCanada au Québec.