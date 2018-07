Jessie Reyez, l’innocence incarnée

MONTRÉAL | La chanteuse torontoise Jessie Reyez a été accueillie par une immense foule dense qui occupait la totalité de la Place des Festivals, mardi soir à Montréal, pour son premier spectacle en sol québécois.

Confier le premier «événement spécial» du Festival International de Jazz de Montréal à cette jeune chanteuse, qui a reçu le prix Juno de la révélation en mars dernier, s’est révélé un coup de génie puisque sa prestation était très attendue. La température parfaite a certainement encouragé les curieux à venir découvrir la sensation Canadienne du moment, en plus des nombreux fans qui occupaient le devant de la scène.

C’est avec sa chanson coup de poing «Fuck It» qu’elle a ouvert la soirée, coiffée d’une casquette sur la tête lui cachant le visage. Cette chanson, dans laquelle elle décrit une scène de jalousie intense, est aussi la première chanson de son «EP» «Kiddo», sortie à l’hiver 2017.

Elle a ensuite enchainé avec «Shutter Island», une chanson déchirante dans laquelle elle évoquer la douleur, l’incompréhension et la douleur d’une séparation amoureuse. Les textes sont explicites et sans équivoque, tout en étant d’une simplicité désarmante. Mais on retient surtout sa voix déchirante, brisée, avec des intonations enfantines, et tout à la fois tellement intime. Impossible de rester insensible à son intensité et à tout ce qu’elle transporte dans sa voix.

Entourée de trois musiciens (basse, claviers et drums) et d’un DJ, elle a distillé son R&B, mâtiné de rap, d’électro et de folk, avec nonchalance.

Elle a poursuivi avec «Phone Calls», titre sorti à l’automne dernier, et «Hard To Love», titre de Calvin Harris avec lequel elle a collaboré.

D’origine colombienne, elle s’est aussi commise dans sa langue maternelle avec une nouvelle chanson.

Parce qu’il est important de toujours savoir d’où on vient, elle a fait un segment de reprises comme «Cocoa Butter Kisses», de Chance the Rapper, ou «One Kiss», de son ami Calvin Harris.

Après avoir fait crier à la foule «tout le monde peut aimer qui il veut aimer», elle a entamé sa chanson «Body Count», dans laquelle elle explique que les femmes peuvent disposer de leur corps comme elles le veulent.

Elle avait bien entendu réservé ses chansons les plus connues, qui cumulent des dizaines de millions d’écoutes sur Spotify, comme «Gatekeeper», «Great One», ou encore le titre qui l’a révélé, «Figures», pour la fin de sa prestation.

Rafraîchissante et remplie de talent, Jessie Reyez doit maintenant apprendre à apprivoiser encore mieux la scène, ainsi qu'à canaliser son énergie et son message.