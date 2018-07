La 2e édition de la Classique de golf Phillip Danault, qui avait lieu au Club de golf de Victoriaville, a permis d’amasser la somme de 50 000 $. Plusieurs organismes de la région bénéficieront des retombées, dont le Centre de stimulation L’Envol, la Fondation Le Pont vers l’Autonomie, l’École St-David et la Fondation Jasmin Roy.

Phillip Danault et sa conjointe, Marie-Pierre Fortin, sont impliqués auprès de la Fondation Jasmin Roy afin de lutter contre la violence et l’intimidation. Jasmin Roy, qu’on aperçoit accompagné de Phillip Danault et de sa conjointe, Marie-Pierre Fortin, a décerné à une école de la région des Bois-Francs le prix « Équipe étoile de Marie-Pierre et Phillip Danault ».

Le quatuor d’honneur était composé du maire de Victoriaville, André Bellavance, de Phillip Danault, d’Alex Marcotte, restaurant St-Hubert, et de Bruno St-Onge, restaurant Tim Hortons.

Plusieurs joueurs de la LNH étaient présents. Sur la photo, on aperçoit Jessyca Thibeault, rôtisseries St-Hubert, entourée de Mark Barberio, Marc Édouard Vlasic, Phillip Danault, Alex Marcotte, restaurant St-Hubert, Jonathan Huberdeau et Jonathan Drouin.

Le 39e Omnium de golf André-Chalut

Le président d’honneur, Patrice Brisebois, est entouré des dirigeants de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, Caroline Martel, Anne-Marie Lachapelle et Alain Caron, président sortant de la Fondation.

L’Omnium de golf André-Chalut a amassé la somme de 65 712 $ qui sera investie spécifiquement pour l’amélioration du service d’endoscopie du CHDL. Sur la photo, on voit Alain Chalut, A. Chalut auto, Claudie Lasalle et Alexandre Chalut.

Plusieurs anciens joueurs du Canadien qui ont remporté la coupe Stanley étaient présents. Sur la photo, on aperçoit l’ancien du Canadien Marcel Bonin, entouré d’Alain Chalut, Lucien Deblois, Stéphane Richer, Michel Beaudry, Patrice Brisebois et Alexandre Chalut.