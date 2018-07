La Honda Civic Type R fracasse encore un record de rapidité

La Honda Civic Type R est rapide. Très rapide. Et elle continue de faire ses preuves.

Après avoir fracassé le record du tour le plus rapide à Magny-Cours en France et à Spa-Francorchamps en Belgique pour une voiture à roues motrices avant, voilà que la Civic Type R vient de réaliser ce même exploit sur le circuit de Silverstone au Royaume-Uni.

Matt Neal, champion en British Touring Car Championship à plusieurs reprises, a parcouru les 5,9 kilomètres de ce circuit en 2:31:32. Ce temps chronométré a écrasé d’environ une demi-seconde celui de l’ancienne détentrice qui est la Civic Type R de précédente génération.

Le record absolu de cette piste est détenu par le pilote britannique Lewis Hamilton qui a complété un tour en aussi peu que 1:30:62 à bord d’une Mercedes-AMG Petronas en 2017.

La Honda Civic Type R n’est pas une Civic comme les autres. En effet, son bloc à quatre cylindres de 2,0 L ne développe rien de moins que 306 chevaux-vapeur et 295 livres-pied de couple. Elle est notamment munie de jantes en alliage de 20 pouces et d’une transmission manuelle à six rapports. On peut facilement la reconnaître grâce à sa triple sortie d’échappement et à son énorme aileron arrière.

Pour 2018, le rouge Rallye s’ajoute à la palette de couleurs offertes qui ne comptaient que deux teintes, soit le blanc Championship et le noir Crystal Pearl.