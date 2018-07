La phase de démolition est entamée au circuit Gilles-Villeneuve

Cette fois, c’est vrai. La cure de rajeunissement des principales infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve s’est amorcée en prévision de l’édition 2019 du Grand Prix du Canada.

La réfection des bâtiments avait été l’une des conditions essentielles imposées par la F1 et la Fédération internationale de l’automobile (FIA) pour le prolongement de la nouvelle entente valide jusqu’en 2029.

Quelques semaines après la venue du grand cirque de la F1, les pelles mécaniques ont donc transformé mardi la zone des paddocks et des puits de ravitaillement en véritable chantier. Tout sera rasé pour faire place à un environnement tout neuf.

« Ça va très vite, a constaté François Dumontier, venu assister aux premiers coups de pelles mécaniques. C’est une grosse opération de destruction. »

Pincement au cœur

Le promoteur du Grand Prix du Canada n’a pas caché avoir un certain pincement au cœur en sachant que ces installations, érigées en 1988, seront bientôt rasées.

« Pendant de nombreuses années, mon bureau était situé dans la tour de contrôle, a-t-il relaté. Ça me fait drôle de voir tout ça disparaître.

« En contrepartie, c’est un soulagement. C’est une deuxième tentative après celle avortée en 2017. Mais là, on ne peut plus reculer. »

Des tergiversations avec l’ancienne administration municipale avaient mené à un report des travaux, il y a deux ans.

À un certain moment, l’avenir de l’événement touristique le plus important au pays semblait même compromis.

Fin avril

Les travaux de démolition devraient durer environ deux semaines, en incluant l’étape de la récupération des vieux matériaux, prétend Dumontier.

Après quoi on entreprendra la phase de reconstruction.

Les travaux, dont la facture (assumée par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec) est estimée à environ 60 millions de dollars, seront achevés, espère-t-il, à la fin d’avril 2019.

« Nous comptons bien respecter cet échéancier, a affirmé Dumontier. J’ai tellement hâte de voir le produit fini ! »

Les maquettes du nouveau projet, dévoilées en décembre dernier, seront respectées.

« Les images de notre course à la télé sont parmi les plus belles en F1 chaque année, a fait valoir le promoteur. Mais elles le seront encore plus quand nous allons accueillir la visite en juin 2019. »

Déboires de Stroll

Comme tous les amateurs de F1, Dumontier est extrêmement déçu des résultats du jeune pilote québécois en 2018. « Au moins, dit-il, son écurie et sa directrice, Claire Williams, ont reconnu que la voiture avait été mal conçue à l’origine. On annonce quelques améliorations pour le Grand Prix d’Allemagne, mais ça ne rachètera pas le mauvais début de saison. »

Commanditaire recherché

Le promoteur du Grand Prix du Canada n’a toujours pas réussi à convaincre un partenaire majeur pour son événement, un dossier sur lequel il travaille depuis longtemps. « Nous n’avons aucune annonce à faire pour l’instant, mais des discussions se poursuivent avec des commanditaires potentiels, affirme-t-il. Nos nouvelles installations, l’an prochain, pourraient activer le dossier. C’est du moins ce que l’on souhaite. »

Deuxième course

L’expérimenté pilote Kevin Harvick a lancé plusieurs suggestions la semaine dernière pour relancer la série NASCAR, dont la popularité est en chute libre. L’une serait de courir au circuit Gilles-Villeneuve.

« J’ai pris connaissance de ses propos et ils sont très flatteurs, d’indiquer Dumontier. Moi, j’ai toujours dit que j’accepterais de discuter avec les responsables de NASCAR, mais que pour la discipline-reine, la Coupe Monster Energy, et rien d’autre. Je dois toutefois trouver des partenaires solides pour financer cette aventure. Mais bon, rien n’est impossible. »

La série Nationwide (maintenant XFinity), deuxième division du NASCAR, avait fait escale à Montréal de 2007 à 2012, mais l’opération ne s’était pas avérée rentable. Harvick y avait d’ailleurs remporté la première course, le 4 août 2007, devant un certain Patrick Carpentier.