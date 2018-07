Le retour de Jose Bautista à Toronto gâché par une remontée des Jays

À sa première visite à Toronto depuis qu’il ne fait plus partie de l’organisation des Blue Jays, Jose Bautista a vu ses Mets de New York laisser filer une avance de cinq points et s’incliner par la marque de 8-6, mardi soir au Rogers Centre.

Lourdes Gurriel fils a produit les points de la victoire en expédiant la balle dans les gradins en huitième manche alors que Randal Grichuk était sur les sentiers.

Les Jays avaient créé l’égalité 6-6 une manche plus tôt, notamment grâce à un circuit de trois points de Yangervis Solarte.

Bautista n’a pas frappé de longue balle, comme il l’a fait si souvent pendant ses 10 ans de carrière dans la Ville Reine. Il a toutefois claqué un simple et soutiré trois buts sur balles en plus de croiser le marbre à une reprise.

Après une saison en deçà des attentes en 2017, les Jays ont décidé de ne pas exercer leur option sur le contrat du frappeur de puissance de 37 ans. Bautista a d’abord signé avec les Braves d’Atlanta avant de s’entendre avec les Mets, une fois qu’il a été libéré par l’équipe de la Géorgie.

Blessure coûteuse

Le partant des Jays Marco Estrada a dû quitter le match dès la première manche en raison d’une blessure à la hanche. Il n’a affronté que trois frappeurs avant d’être remplacé par Jake Petricka. Il a tout de même eu le temps d’accorder deux points sur un circuit d’Asdrubal Cabrera.

Si Estrada est blessé sérieusement, cela compliquera considérablement la vie du gérant John Gibbons, qui doit déjà composer avec l’absence d’Aaron Sanchez et Jaime Garcia. Les deux partants sont sur la liste des blessés de 10 jours.

Devin Mesoraco (circuit), Wilmer Flores (circuit) et Michael Conforto (double) ont été à l’origine des autres points des visiteurs.

John Axford (2-1), qui a permis un coup sûr en une manche et deux tiers, a été crédité de la victoire. La défaite est allée à la fiche de Tim Peterson (1-1).

Les Jays (40-45) et les Mets (33-49) concluront leur courte série de deux matchs mercredi.