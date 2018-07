L’Impact cadenasse son but

Au foot, toutes les victoires donnent trois points, mais certaines sont plus satisfaisantes que d’autres.

Samedi face au Sporting Kansas City, l’Impact a réussi à arracher un premier gain cette saison face à une des meilleures équipes de la MLS. Certes, vous pourriez me rappeler que la troupe de Rémi garde a aussi gagné contre des puissances traditionnelles comme le Toronto FC et les Sounders de Seattle. Mais si vous regardez leurs fiches de plus près, vous verrez bien que ces deux clubs ne sont pas au sommet de leur art cette année.

Bref, ce troisième gain consécutif fait du bien au bleu-blanc-noir. Encore plus rare, l’Impact est sur une séquence de 342 minutes sans accorder de but. Je me tue à le dire depuis si longtemps, quand tu réduis l’attaque adverse au strict minimum, tu te donnes chaque fois une meilleure chance de gagner.

Durant cette période, les succès défensifs ont trouvé leurs racines dans plusieurs faits de jeu. Par moment, il a fallu un exploit collectif de la défense. D’autres fois, c’est un arrêt miraculeux d’Evan Bush ou simplement le manque d’opportunisme de l’adversaire qui a permis d’éviter un but. Ce que je veux souligner ici, c’est que l’étanchéité défensive est due à un ensemble de facteurs et c’est tant mieux.

Au cours des trois derniers matchs, l’Impact a eu l’allure d’une équipe qui peut légitimement aspirer aux séries éliminatoires. C’est de bon augure pour la deuxième moitié de saison.

La stabilité du personnel

Les succès défensifs montréalais coïncident aussi avec une certaine stabilité retrouvée en défense. En charnière centrale, les expériences et tâtonnements semblent terminés. Rod Fanni et Rudy Camacho forment en ce moment une des meilleures paires de défenseurs du circuit Garber.

De plus, ces deux joueurs, qui ont chacun du métier et des années de service derrière la cravate, sont plus rassurants qu’un Victor Cabrera ou un Jukka Raitala qui ne faisait que dépanner à ce poste.

Cela dit, j’apporterais un seul bémol sur la victoire de samedi dernier et sur cette séquence en général. Le XI montréalais est encore aux prises avec une « Nacho-dépendance ». Si Ignacio Piatti se blesse ou connaît une baisse de régime, je ne donne pas cher de l’attaque de l’Impact. Pour l’instant, le support offensif est difficile à trouver. Saura-t-on pallier ce problème au cours de la prochaine fenêtre des transferts ?

Le chemin s’ouvre en Russie

Parlant de Piatti, il nous a offert un but exceptionnel samedi. Sa reprise de volée était digne des meilleurs buts de la Coupe du monde. Les championnats nationaux souffrent parfois de la comparaison avec ce tournoi, mais il y a de ces éclairs de génie un peu partout dans le monde du soccer.

En Russie justement, rarement avait-on vu un tableau aussi ouvert après la chute des favoris comme l’Allemagne et l’Espagne. Beaucoup a été écrit au sujet des défaites de ces deux nations, mais je résumerais mon analyse à ceci : ces sélections n’ont tout simplement pas été bonnes. Elles n’ont pas offert les performances auxquelles on était en droit de s’attendre.

À ce stade-ci, le chemin est grand ouvert pour des sélections comme la France, le Brésil et la Belgique. Et dans le bas du tableau, un peu tout le monde en passant de la Croatie à la Russie peut se mettre à rêver à la finale.

Déjà que l’Italie ne s’était pas qualifiée pour la phase finale, on peut dire que le tournoi en Russie est un des plus surprenants qu’il ait été donné de voir.