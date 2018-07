L’un des meilleurs endroits où bruncher dans le Mile-End obligé de fermer ses portes

Triste nouvelle pour les amateurs de brunch du Mile-End. L’une des meilleures adresses du quartier a fermé ses portes ce week-end.

À LIRE AUSSI: Un bar à cocktails du Plateau ferme après 10 ans de service

C’est en raison d’importants travaux que le Elda Bistro a dû mettre la clé dans la porte samedi soir. Le restaurant en a fait l’annonce officielle le 28 juin dernier sur Facebook et mentionne dans sa publication que la situation était hors du contrôle de l’équipe.

page Facebook Elda Bistro

Une publication partagée par amy_ts_leung (@amy_ts_leung) le 18 Avril 2018 à 7 :03 PDT

Une publication partagée par Elda (@elda.bistro) le 2 Juil. 2018 à 9 :52 PDT

C’est donc en pleine canicule que le restaurant a reçu ses derniers clients pour quelques verres vendredi et samedi. Malheureusement, le fameux brunch n’a pas eu lieu samedi matin au grand désarroi de plusieurs. Les messages de tristesse face à cette nouvelle étaient nombreux sous la publication Facebook.

Une publication partagée par Ali (@inayali) le 13 Janv. 2018 à 8 :50 PST

Une publication partagée par Ali (@inayali) le 13 Janv. 2018 à 12 :51 PST

Une publication partagée par catouche (@cathdcliche) le 4 Nov. 2017 à 11 :15 PDT

Le Elda Bistro aura eu pignon sur rue pendant deux ans sur le boulevard Saint-Laurent. Aucun nouveau projet n’a été annoncé de la part des propriétaires.



Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les alentours, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!