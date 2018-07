Mardis cyclistes: Olivier Brisebois se paye un champion canadien

C’est sous une chaleur accablante qu’Olivier Brisebois a remporté la cinquième étape des Mardi cyclistes de Lachine (MCL) en devançant nul autre que le champion canadien de critérium 2018, Nickolas Zukowsky.

En effet, à deux tours de la fin de la course, Zukowsky (Silber Pro Cycling) a tenté de s’échapper, mais Brisebois (Probaclac-Devinci) a donné un effort exceptionnel et est parvenu à l’emporté sur le champion.

Laurent Gervais (Aevolo) a complété le podium à la suite d’une belle course.

Du côté féminin, Raphaële Lemieux (indépendant) a encore une fois dominé l’ensemble des participantes. Avec cette victoire, elle consolide davantage sa place au sommet du classement général. Laurie Jussaume (The Cyclery-4iiii Team) est arrivée en deuxième place, suivie de sa coéquipière Catherine Ouellette qui a devancé de justesse la junior Lyse-Ann Coffin (Espoirs Élite Primeau Vélo).

Il y avait un impressionnant total de 124 coureurs en piste pour la Coupe Pro-Élite. Ce grand nombre peut s’expliquer par le fait que ce Mardi cycliste a servi à de nombreuses formations de course préparatoire pour le BC Superweek, qui se tiendra dans quelques jours.

Au contraire dans la catégorie relève, de nombreux cyclistes étaient absents en raison du Tour de la relève internationale de Rimouski, qui débute mercredi.

Cela a permis à Charles-Antoine Pilote (Cycle Néron) d’amasser plusieurs points. Marc-André Lachapelle (ZVP-Opto Réseau) a terminé au deuxième rang. Le podium a été complété par Mathis Lavoie (VC Métropolitain Québecor) qui a même tenté quelques échappées.

Chez les jeunes, Pénélope Primeau (Les espoirs de Laval Primeau Vélo) a remporté la victoire sur Anne-Flora Robert (Dymaniks de Contrecoeur) et Laurence Desrosiers (Les espoirs de Laval Primeau Vélo) qui a complété le podium.

Tandis que Samuel Couture (Les espoirs de Laval Primeau Vélo) a dominé la course et conserve ainsi son titre de leader. Zachary Charbonneau (Les espoirs de Laval Primeau Vélo) a monté sur la deuxième marche et s’est emparé de la deuxième place au classement général. Samuel Bureau (VC Métropolitain Québecor) a pris la troisième place.