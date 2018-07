Mélanie Ghanimé bientôt sur scène

« Je ne suis pas très connue, mais je sais très bien que ceux qui me connaissent avaient hâte d’avoir plus que 15 minutes au Bordel [Comédie Club] de temps en temps. Mais j’avais besoin de faire mon cheminement », raconte l’humoriste en entrevue au Journal.

« Ma mère est décédée pendant mes études. Alors, quand je suis sortie de l’école, j’avais mon deuil à faire. Disons qu’il n’y avait pas grand-chose de drôle pour moi à ce moment-là. Et je voyais mes amis qui avançaient dans leur carrière en signant des contrats ou en participant à des galas d’humour. Évidemment, on se compare toujours aux autres. C’est la chose la plus destructrice au monde... mais on le fait tous quand même », confie-t-elle.