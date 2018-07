Mercedes-Benz s'allie à une entreprise québécoise pour concevoir des vélos

MONTRÉAL | L'entreprise québécoise Argon 18, qui se spécialise dans la fabrication de vélos haut de gamme, a annoncé un partenariat avec le fabricant de voitures Mercedes-Benz, mardi.

Selon Argon 18, l'entente permettra de réunir «la philosophie de la conception allemande» et «l'expertise canadienne en matière de technologie de pointe» afin de développer des vélos à la fine pointe de la technologie.

Un premier fruit de ce partenariat sera dévoilé à l'automne 2018, au moment du lancement du Mercedes-Benz Style Endurance Bike, un vélo de route au cadre argentée qui sera disponible en deux modèles, Ultegra et Ultegra Di2.

Un second vélo, axé sur l'endurance et qui couvrira «à la fois la connectivité et la technologie de performance», sera dévoilé ultérieurement, a précisé Argon 18.

«Le vélo s'inscrit parfaitement dans notre philosophie de conception de la pureté, à mi-chemin entre l'émotion et l'intelligence. Muni de la gamme de couleurs Mercedes-Benz, le cadre en carbone de conception complexe offre une impression de dynamisme même en position immobile, créant ainsi un lien émotionnel entre le vélo et le cycliste», a expliqué Martin Bremer, directeur principal, Design Creation Brand Experience chez Mercedes-Benz Style, en vantant «l'ingéniosité impressionnante» d'Argon 18.

«Ce partenariat de quatre ans concilie la vision d'un vélo intelligent de la marque Argon 18 avec l'engagement de Mercedes-Benz visant à réinventer la mobilité. Grâce à la collaboration de Mercedes-Benz Style, nous pavons le chemin pour passer à la prochaine étape de développement d'un vélo de performance intelligent doté de nos technologies», a renchéri le président d'Argon 18, Gervais Rioux.

Forte d'une quarantaine d'employés, Argon 18 est basée à Montréal. L'entreprise québécoise distribue aujourd'hui ses vélos dans plus de 80 pays, sur cinq continents.

Les vélos de l'entreprise sont utilisés par nombre d'athlètes dans le monde. Les coureurs sur piste de Cyclisme Canada ont notamment recours aux vélos d'Argon 18, tout comme des équipes de cyclistes danois, américains et kazakhs, entre autres.