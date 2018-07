Ordre des ingénieurs du Québec: France Michaud radiée à vie

L’ex-vice-présidente de la firme de génie Roche France Michaud a été radiée à vie par l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) neuf ans après la fin du système de partage de contrats publics à Boisbriand auquel elle avait participé.

« La conduite reprochée à l’intimée est très grave et porte ombrage à la profession », écrit la juge administrative Julie Charbonneau dans sa décision rendue publique hier.

Selon la preuve recueillie par le syndic de l’Ordre, France Michaud a servi d’intermédiaire entre la compagnie Roche et deux maires de Boisbriand, Robert Poirier et Sylvie St-Jean, entre 2002 et 2009.

Ententes illicites

Mme Michaud, qui a témoigné en 2014 à la commission Charbonneau, avait également conclu des ententes illicites avec les firmes concurrentes BPR-Triax et Groupe Séguin qui ont permis à Roche d’obtenir le gros contrat de construction d’une usine d’épuration à Boisbriand.

La construction de cette usine a coûté près de 27 millions $. Elle présenterait aujourd’hui de nombreux signes d’usure prématurée, selon la Ville de Boisbriand.

L’ex-dirigeante de Roche a aussi joué un rôle important dans le financement illégal de partis provinciaux, toujours dans le but d’obtenir des contrats publics.

Antécédents

France Michaud avait déjà commis quatre infractions au code d’éthique de sa profession avant son implication à Boisbriand.

Elle avait notamment proposé des avantages à des municipalités en échange de l’obtention de contrats.

Pour toutes ces raisons, le syndic de l’Ordre souhaitait imposer une sanction financière à Mme Michaud, en plus de sa radiation permanente.

Mais l’avocate de l’ex-ingénieure avait plaidé que sa cliente est mère de famille et est présentement sans emploi et ne peut donc pas s’acquitter d’une forte amende.

Mme Michaud qui n’est plus membre de l’OIQ depuis 2013 a également été condamnée au criminel en 2016 à 18 mois de prison pour fraude et abus de confiance. Elle a par la suite fait appel de cette décision.