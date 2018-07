Plus que deux jours de canicule à Montréal

MONTRÉAL | La canicule exceptionnelle qui perdure depuis vendredi dernier dans la métropole s'approche peu à peu de son terme, alors qu'elle devrait prendre fin dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mardi, le mercure a été légèrement moins élevé dans la métropole avec une température maximale de 32,1 °C, quelques degrés sous les torrides 35,6 °C enregistrés lundi. Avec le facteur humidex, la température ressentie avoisinait les 38 degrés à Montréal.

La température augmentera légèrement mercredi pour atteindre 34 °C, avec un facteur humidex qui offrira un ressenti de 40 degrés. Le mercure devrait aussi avoisiner les 34 °C jeudi, prédit Environnement Canada.

Par contre, l'arrivée d'un front froid devrait changer la donne au cours de la nuit de jeudi à vendredi, alors que la grisaille et un régime d'averses s'installeront sur Montréal pour la journée de vendredi. Ce sera le prix à payer pour mettre un terme à la canicule, alors que le thermomètre ne devrait pas afficher plus de 25 °C.

La température devrait aussi demeurer agréable samedi et dimanche, avec des maximums de 26 et 27 °C, tandis que le mercure devrait chuter à 12 et 15 °C lors des nuits.

La Direction régionale de la santé publique a indiqué, mardi, que six décès liés à la canicule sont survenus dans la métropole depuis la fin de semaine. Le volume d'appels a aussi grossi chez Urgences-Santé, avec une centaine de transports ambulancier de plus qu'en moyenne effectués lundi.