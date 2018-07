Pourquoi se priver des avancées technologiques existantes ?

Depuis le début du printemps, on nous parle de la difficulté qu’ont les usines de recyclage à vendre leurs produits à des transformateurs à des prix qui ont du bon sens. Résultat, ce matériel reste stocké, et nous on recycle pour rien. Voulez-vous bien me dire pourquoi on ne fait pas comme à Edmonton où vit mon frère et qu’on n’a pas une usine pour brûler ces déchets pour en faire des biocarburants ?

Il fallait juste y penser

Vous comparez des choses différentes. Le recyclage est une industrie qui traverse une passe difficile, mais qui doit continuer de survivre de façon différente et mieux planifiée. Ce qui existe à Edmonton est une usine de la compagnie Enerkem qui traite les déchets résidentiels récupérés par la Ville pour en faire des biocarburants.

Un article paru dans Le Journal cet hiver annonçait qu’une usine semblable devrait voir le jour à Varennes dans les années qui viennent, mais pour traiter uniquement les déchets industriels. Ce sont les villes qui décident ce qu’elles font avec les ordures ménagères et qui octroient les contrats. On peut espérer que ce soit envisagé un jour au Québec.