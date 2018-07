Robe cocktail ou robe maxi?

Celles qui aiment les robes sont choyées cette saison, il y a tellement de choix que vous pourriez passer tout l’été en robe ! Entre la robe cocktail et la robe maxi, laquelle choisir ? Pourquoi pas les deux !

ROBE COCKTAIL

Par définition, la robe cocktail se veut chic et élégante. C’est la robe parfaite pour aller à un mariage, mais aussi pour passer du bureau à l’apéro. On enlève le veston, on rajoute des verres solaires et de jolies sandales pour allez rejoindre ses amies. On préfère les modèles structurés de ligne A, un peu évasés vers le bas, qui définissent bien la silhouette. On suit la tendance avec les couleurs de la saison et des détails à la mode comme les volants, les lacets ou encore la matière comme le filet et la dentelle.

ROBE MAXI

Indispensable de l’été, la robe maxi est aussi confortable que polyvalente.

Elle s’adapte au look bohème primé dans les festivals et se porte facilement par dessus un maillot. Pour passer de la plage à l’apéro, il faut la rendre plus chic avec un beau collier, de beaux escarpins et le tour est joué ! La tendance veut que cette année on retrouve même des robes maxi à manches longues.

La robe maxi avantage les grandes femmes, il faut faire attention de ne pas la prendre trop volumineuse si vous faites moins de 5 pieds et 4 pouces. Il faut aussi prioriser les semelles compensées pour allonger la silhouette. Une robe maxi à taille empire camoufle les rondeurs aux hanches et au ventre comme par magie.

On en parle

Succès québécois

Les casquettes et les chapeaux les plus cool sont conçus par la Québécoise Karine Laflamme sous la marque Headster Kids. Elle se démarque avec des imprimés audacieux et fait le bonheur des enfants et des parents à travers le monde. En version bébé, enfant et ados à partir de 29,99 $

Nouveauté

Double fonction

La marque québécoise IDC innove avec cette protection solaire à large spectre UVA UVB FPS 30 qui vous protège tout en hydratant votre peau. Hydra UV Protect IDC 50,99 $

Achat de la semaine

Effet bronzé

Pour un bronzage impeccable, essayez cet après-soleil qui réhydrate et laisse un voile légèrement brillant sur votre peau. Crème Nacrée Oligo Thermale de Biotherm 40 $