Un camping s’excuse auprès des Canadiens pour les décisions de Trump

Après l’industrie de l’aluminium et de l’acier, c’est maintenant au tour du secteur touristique d’être inquiété par les politiques protectionnistes de l’administration Trump, aux États-Unis.

Un camping du New Jersey a d’ailleurs décidé de prendre le taureau par les cornes en contactant ses clients canadiens par courriel pour leur transmettre un message visant à les rassurer sur le traitement qu’ils recevront s’ils les visitent.

«Ce qui se passe avec le gouvernement de Donald Trump n’a rien à voir avec les citoyens américains», expliquent les gestionnaires du camping Holly Shores, situé à mi-chemin entre Cape May et Wildwood, des destinations très prisées des Québécois.

«Ce que notre gouvernement actuel fait est, au moins pour le moment, hors de notre contrôle», s’excusent également les propriétaires, Dave et Maggy Robinson.

Le président américain Donald Trump annonçait, fin mai dernier, qu’il allait désormais imposer de nouvelles taxes sur l’acier et l’aluminium canadiens, une décision à laquelle le gouvernement Trudeau a rétorqué en instaurant à son tour une surtaxe sur plusieurs produits en provenance des États-Unis.

En marge de cette guerre commerciale, plusieurs Québécois disent avoir décidé de boycotter les produits américains pour se tourner plutôt vers la production locale. L’industrie touristique semble également ciblée alors que de nombreux voyageurs ont choisi de bouder nos voisins du sud pour leurs vacances.

Voici le contenu intégral du message adressé aux Canadiens par le camping

«Nous avons reçu la lettre d’un invité canadien qui s’inquiète de la façon dont ils seront traités ici à Cape May, étant donné la situation politique entre le Canada et les États-Unis.

Ce qui se passe avec le gouvernement de Donald Trump n'a rien à voir avec les citoyens américains. Cape May et Holly Shores entretiennent de très bonnes relations avec les citoyens du Québec et du Canada depuis de nombreuses années. Nos nations ont été de proches alliées proches amies pendant 150 ans.

Nous sommes impatients de vous accueillir ainsi que votre famille cet été. Nous et nos concitoyens ne traiterions jamais les Canadiens avec moins de respect et d'amitié. Ce que notre gouvernement actuel fait est, au moins pour le moment, hors de notre contrôle. Dave et Maggy Robinson, vos hôtes.»