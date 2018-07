Un chauffeur d’autobus aurait agressé un ado déficient

SHEBROOKE – Un chauffeur d'autobus scolaire de Sherbrooke, affecté au transport adapté pour les élèves de l'École du Touret, aurait commis des voies de fait sur un adolescent atteint de déficience intellectuelle.

L'homme a perdu son emploi après les événements survenus en avril dernier. Libéré sur une promesse de comparaître, il pourrait éventuellement faire face à des accusations criminelles.

Le garçon âgé de 14 ans souffre d'une déficience moyenne; il est atteint d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

En raison de son impulsivité, une caméra de surveillance avait été installée abord du véhicule, question de voir comment il se comportait.

Au départ, Stéphane et Maryse croyaient que leur fils mentait quand il leur a dit que le chauffeur de 76 ans avait été méchant et l'avait frappé lors du retour à la maison du 4 avril dernier.

Les parents choqués

La commission scolaire leur a montré l'extrait de la vidéo et les parents ont été choqués et indignés par ce qu'ils ont vu.

«On le voit prendre mon fils par les épaules, lui écraser le visage entre le dossier et la vitre avec l'avant-bras placé sur sa gorge. Le chauffeur lui dit qu'il ne prendra plus jamais cet autobus. Puis je pense l'avoir vu faire un geste avec son bras droit et lui asséner un coup de poing sur une cuisse», a expliqué Stéphane Jolicoeur.

Qu'est-ce qui a poussé le septuagénaire, de qui plusieurs personnes disent pourtant beaucoup de bien, à agir de la sorte?

Les parents du garçon l'ignorent toujours.

Le garçon a une problématique d'impulsivité et il est arrivé à quelques reprises qu'on doive le suspendre du transport.

Ses parents se battent auprès de la direction de l'école du Touret pour qu'il puisse bénéficier d'un transport en limousine ou véhicule, seul, mais c'est une question de budget leur répond la commission scolaire.

«Est-ce que le chauffeur se bat depuis des mois avec l'école pour qu'on lui trouve un moyen de transport autre et qu'il a perdu patience? Peut-être ? Mais un fait demeure, cette agression est complètement injustifiée et inacceptable», a renchéri le père.

Le chauffeur de 76 ans a été congédié par son employeur, un licenciement justifié, a dit une porte-parole du groupe Transdev à TVA Nouvelles.

Il en reviendra toutefois à un procureur de décider, à la lumière de l'enquête policière, si les gestes constituent des voies de fait et justifient le dépôt d'accusations criminelles. Pour l'instant, l'identité du chauffeur d’autobus n’est pas révélée.