Un partenariat fructueux?

TROIS-RIVIÈRES | Expatrié aux États-Unis depuis quelques années, Raphaël Lessard n’a que de très rares occasions de venir courir devant son public.

Le jeune espoir du stock-car ne pouvait toutefois refuser pareille invitation, celle de courir au Grand Prix de Trois-Rivières le mois prochain, un événement qui a vu grandir de grands champions de la course automobile au Québec, dont évidemment Gilles Villeneuve.

Lessard participera à la nouvelle épreuve du Championnat de stock-car canadien (CSCC) qui sera intégrée au programme de compétitions du week-end des 11 et 12 août en Mauricie, comme annoncé la veille par Le Journal de Montréal.

« La bonne nouvelle, c’est que des membres de ma famille et des amis pourront enfin me voir courir, sans avoir à parcourir de longues distances », a dit Lessard.

Habitué à courir sur des tracés ovales, Lessard se rappelle de la dernière fois qu’il a dû tourner à... droite sur une piste de course.

« Ça fait quatre ans, se souvient-il. C’était à Mirabel en Série Sportsman. On ne roule pas souvent sur des circuits routiers, mais il va falloir que je m’y fasse. Ça fait partie de mon apprentissage.

Dans les trois divisions majeures du NASCAR, auxquelles je souhaite accéder un jour, le calendrier comporte ce genre de configurations. Je n’aurai pas le choix. »

Un volant « clé en main »

Associé au Grand Prix de Trois-Rivières depuis trois ans, NAPA Pièces d’Auto a bonifié sa contribution cette année en proposant un volant « clé en main » au pilote Beauceron.

« C’est pour nous une façon de reconnaître le talent de Raphaël, a dit Alain Primeau, vice-président régional de l’entreprise. Il inspire la jeunesse et la volonté de gagner. »

Fortement impliquée dans le stock-car à l’époque pas si lointaine où les bolides de la série Nationwide faisaient escale à Montréal, NAPA ne cache pas vouloir faire sa part pour promouvoir de jeunes espoirs du stock-car.

« Je ne vous cacherai pas que Raphaël est dans la mire de notre compagnie, de poursuivre Primeau. On étudie actuellement la possibilité de le supporter dans des projets futurs.

Sa participation à Trois-Rivières n’est probablement que le premier pas... »

NAPA a fait de la catégorie reine du NASCAR, la Coupe Monster Energy, une tribune de choix où elle appuie Chase Elliott, un jeune champion en devenir.

« Mon but, d’avouer Lessard, c’est de l’affronter un jour au Daytona 500. »

La piste avant la route

Le pilote de Saint-Joseph de Beauce célébrera ses 17 ans jeudi.

« Dès la première heure, jeudi, je vais aller passer mon test de conduite théorique, a-t-il raconté. Si je réussis, ce sera ensuite l’étape de l’examen pratique.

Je veux mon permis au plus vite pour ne plus avoir à demander à mes parents ou à mes sœurs de me conduire à tel ou tel endroit... »

Lessard fait partie de ces adolescents d’exception qui ont appris à piloter des bolides de course avant de conduire des voitures sur les voies publiques.