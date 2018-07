Une fin toujours indigeste

« On a accompli beaucoup de choses comme équipe. On a été en mesure de s’établir comme l’une des meilleures organisations de la Ligue nationale en seulement un an. Sauf que personne n’est satisfait, et on veut tous plus », a confié l’attaquant vedette, de retour chez lui, à Québec, lors de sa présence à la Soirée des étoiles, qui a permis de remettre une somme record de 100 000 $ au Patro Laval.