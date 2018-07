LABRIE, Rolland



Le 28 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Rolland Labrie, époux de Mme Pierrette Carbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Yanick (Annie Rouleau), Ghislain (Marie-Andrée Houle), Martin (Stéphanie Hébert) et Mathieu (Marie-Claude Perreault), ses petits-enfants Olivier, Frédérique, Delphine et Anouk, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, plusieurs autres parents ainsi que la grande famille du hockey mineur de la région Richelieu.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 6 juillet 2018 de 14h à 16h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 7 juillet dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église de Saint-Basile-le-Grand, 205 Principale, Saint-Basile-le-Grand.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Source Bleue de Boucherville seraient appréciés.