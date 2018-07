Région de Montréal: 15 Millions $ pour étudier des projets de transport

Québec annonce que neuf projets de transport dans la région de Montréal seront évalués dans les prochains mois afin de déterminer leur intérêt pour la population et leur coût.

Une enveloppe maximale de 15 M $ est accordée à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) afin de mener ces études qui devraient prendre environ 18 mois.

«Contrairement à M. Lisée et Legault, notre but n'est pas d'imposer notre vision, mais de laisser les élus de la région décider à travers l'ARTM quelle offre de transport serait la plus utile aux citoyens», indique le ministre des Transports André Fortin.

Ce dernier, qui était accompagné lors de l'annonce à Longueuil d'une dizaine d'élus de la région, affirme que le dépôt de ce premier plan de transport de l'ARTM à quelques mois des élections provinciales n'a pas de visée électoraliste, mais il reconnaît que cela tombe bien.

«L'ARTM n'existe que depuis 13 mois, il lui fallait le temps de s'installer, dit-il. Et avec les élections municipales de l'an dernier, de nouveaux élus sont arrivés et ont fait part de leurs priorités pour mettre sur pied ce plan.»

Les projets

Parmi ces nouveaux élus, la mairesse de Montréal Valérie Plante, présente à l'annonce, a réussi à imposer sa Ligne rose parmi les projets qui seront étudiés.

Le prolongement de la ligne jaune à Longueuil est aussi dans la liste, tout comme celui de la ligne orange vers Laval depuis Côte-Vertu ou encore la desserte de l'est de Montréal par la rue Notre-Dame, le prolongement du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, le lien entre Longueuil et Brossard par le boulevard Taschereau et la ligne de train Mascouche.

D'autres projets moins lourds, comme le developpement de liens cyclables, seront également étudiés.

«Pour chaque projet, nous parlons d'axe de transport et non de mode de transport», précise toutefois le ministre, sous-entendant par exemple que la Ligne rose pourrait ne pas être un métro.

«Les études à venir nous permettront justement de voir quel mode de transport privilégier», affirme M. Fortin.