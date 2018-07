INGROUVILLE, Joanne



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Joanne Ingrouville survenu le 28 juin 2018, suite à une longue et courageuse bataille contre le cancer.Elle sera toujours dans le coeur de son conjoint Marty Cohen, son fils Jeffrey (Alison) et sa fille Samantha. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Jacqueline, Lise, Gilles (Ginette), Marielle (Fernando) et Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs Elaine, Syd (Louise) et Susan (Patrick) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 juillet de 15h à 16h30 au complexe funéraire:Les funérailles suivront à 16h30 au même endroit.Des dons peuvent être faits, en sa mémoire, à la Fondation de l'Hôpital Général du Lakeshore.