RAYMOND LAMBERT, Alice



À Montréal, le samedi 23 juin 2018 est décédée, à l'âge de 97 ans, Alice Raymond, veuve de Sylvio Lambert.Elle laisse dans le deuil sa fille Lydia, sa soeur Yvette ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 6 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h. Les funérailles seront célébrées le samedi 7 juillet 2018, à 10h en l'église Saint-Vincent-Marie-Strambi, située au 10815 Armand Lavergne, Montréal-Nord et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.