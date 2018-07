GAUDREAU, Laurent



À St-Lambert-de-Lauzon, le 28 juin 2018, est décédé paisiblement Laurent Gaudreau, époux de Chantal Patenaude.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Sophie (Daniel Pilotte) et Sarah-Mae, ses soeurs Madeleine (Gilles Lesage) et Michèle (Yvan Gagnon) ainsi que son frère Pierre (Pierrette Drouin) et ses petits-enfants Laurence et Charles-Olivier.M. Gaudreau a débuté sa carrière dans le domaine de l'audiovisuel à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Afin de concrétiser sa vision de l'évolution de ce secteur, il a fondé en 1982 la maison de production COSCIENT avec son collègue monsieur Richard Laferrière. COSCIENT est rapidement devenu l'un des plus importants producteurs privés au Québec avec un rayonnement international.Selon la volonté du défunt, il n'y aura pas d'exposition.Un don à la Fondation MIRA serait apprécié. www.mira.caMAISON FUNÉRAIREPARENT & ST-HILAIRE INC.Tél. 1-844-696-2295www.parentst-hilaire.com