LAMBERT, Guy



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 4 mai 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Guy Lambert. Il fut inhumé le 12 juin 2018 au Repos St-François d'Assise.Telles furent ses paroles, quelque temps avant de nous quitter.Après une très longue maladie héréditaire (L'Ataxie de Friedreich), il a rejoint sa mère Rolande St-Yves et laisse dans le deuil son père M. René Lambert, ses frères, Jacques (Carole Fortin) et Daniel, sa tante Cécile St-Yves qui fut très près de lui pendant de nombreuses années ainsi que son ami et confident, le Dr Roman Grodzicky.Guy a réalisé de beaux projets d'écriture en outre sur la Généalogie Familiale Lambert-St-Yves de même que son dernier livre : Mon Destin ainsi que quelques poèmes.Guy fut un combattant avec une grande détermination ayant eu à surmonter plusieurs embûches de la vie causées par la maladie.