LAVOIE, Armand



À Montréal, le 29 juin 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Armand Lavoie, père de feu Johanne Lavoie.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine, Carole (Laurent) et Manon (Richard), ses petits-enfants Mélanie, Frédéric, Justine, Mélodie, Daphné-Anne et Samuel, ses 8 arrière-petits-enfants, son frère Robert, sa soeur Gisèle, son amie de coeur Denise, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 8 juillet 2018 dès 13h. Une cérémonie sera célébrée à 16h30 au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.