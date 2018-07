PÉLADEAU, Roland



À Saint-Jérôme, le 2 juillet 2018, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Roland Péladeau, époux de feu Mme Cécile Thinel.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierrot (Pierrette Lavoie), Serges, Ronald (Anne Côté) et Normand (Lida Bonakdar), ses petits-enfants Karine (Jonathan), Dominique, Maud (André-Philippe), Alexandrine, Andréa, Camille (Charles-Antoine) et Ottilia (Jad), ses arrière-petits-enfants David, Nathan, Raphaël et Léa, ses soeurs Fernande et Denise (Claude Larocque), sa belle-soeur Dolorès, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances ce dimanche 8 juillet 2018 de 14h à 19h30 au salon de la:801, BOUL. DES LAURENTIDESsecteur St-Antoine, ST-JÉRÔME 450-438-1234Une liturgie de la Parole sera célébrée à 19h30 au salon.Préférés à l'envoi de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme seraient appréciés (cartes disponibles au salon).