LECLAIR, Normand



À Terrebonne, le 30 juin 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Normand Leclair, époux de Mme Thérèse Richard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Linda (Yvan Lafortune), ses petits-enfants Audrey et Jonathan, son arrière-petite-fille adorée Éliana, ses frères et beaux-frères, soeurs et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances dimanche le 8 juillet dès 11h, suivi d'une liturgie de la Parole à 16h, au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4