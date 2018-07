LAPALME, Roger, md



À l'Hôpital de Verdun, le 28 juin 2018, est décédé Roger Lapalme, médecin, époux en deuxièmes noces d'Irène Crête. Il était le fils de feu Paul Lapalme et de feu Bernadette Desparois et veuf de Rita Gagnon.Outre son épouse Irène, Roger laisse dans le deuil ses soeurs Suzanne (Jacques Julien), Laurence (feu Jean Chénier); ses belles-soeurs Françoise Crête (Serge Ratelle), Marie-Claire Crête (feu André Bastien); ses beaux-frères feu Jean-Marc Crête (Ghislaine Daigle), François Crête (Céline Vanasse); plusieurs neveux, nièces, notamment Robert, Denis, Nathalie et Isabelle Julien et Claire-Andrée Gagnon.La famille recevra les condoléances le samedi 7 juillet 2018, à compter de 9h30 à l'église Ste-Anne-de-Bellevue, 1 rue de l'Église, Ste-Anne-de-Bellevue, Qc. Les funérailles suivront à 11h00. L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal le même jour vers 13h15.L'envoi de fleurs peut être compensé par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Verdun.Un remerciement tout spécial au personnel hospitalier travaillant au département des soins intensifs de l'Hôpital de Verdun.