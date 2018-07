LATULIPPE, René



À Blainville, le 1er juillet, à l'âge de 76 ans, est décédé M. René Latulippe, époux de feu Mme Marguerite Tessier et conjoint de Mme Nicole Laurin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Christian) et Luc (Josianne), ses petits-enfants: Cédric, Simon, Rafaëlle, William et Jacob, les enfants et les petits-enfants de sa conjointe, ses frères, ses soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 6 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et samedi le 7 juillet dès 9h30 au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe.