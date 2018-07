LAURENT, Suzanne



À Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 28 juin 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée Madame Suzanne Laurent, conjointe d'André Gauthier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Jean-François (Émilie), son frère Maurice (Diane), son petit-fils Louis-Victor ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 juillet 2018 de 15h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00, ainsi que le vendredi 6 juillet 2018 dès 10h00 au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu vendredi le 6 juillet 2018 à 11h00 en la chapelle du complexe Longueuil.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois et du CLSC des Seigneuries de Varennes pour leur soutien et les bons soins prodigués ainsi que Claire Palardy, sa soeur de coeur, pour sa présence réconfortante et son écoute.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Suzanne Laurent.