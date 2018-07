CORBEIL, Georges



À Laval, le 28 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Georges Corbeil, époux de Pierrette Bastien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Denise), Claude (Manon), Jocelyne (Jean-Claude), Nicole et Robert (Nathalie), ses petits-enfants Joël, Daniel, Simon, Vincent, Gabriel, Gabrielle et Nathan, son arrière-petit-fils Hugo ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 7 juillet 2018 de 14h à 17h au complexe:Les funérailles auront lieu lundi le 9 juillet 2018 à 11h, en l'église St-Bruno, 2287, rue Aladin, Laval.