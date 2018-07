MINIER, Bernard



À Montréal, le 1er juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Bernard Minier. Il part rejoindre son épouse, Mme Lorraine Guérard Minier.Il laisse dans le deuil ses soeurs Yvonne et Marie-Louise, son frère Léon-Georges, ses belles-soeurs Solange et Denise, son beau-frère Gérald, les membres de la famille Guérard ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 juillet 2018 de 9h à 13h en la:Une liturgie de la Parole aura lieu à 13h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal.Un merci particulier au Dre Samimi et à toute l'équipe des soins d'oncologie de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal pour les bons soins prodigués.