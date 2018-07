BÉRARD, Jacqueline



À Laval, le 21 décembre 2017, est décédée à l'âge de 80 ans, Mme Jacqueline Bérard, native de St-Cuthbert.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Philippe (feu Andrée Gauthier), Aldéo (Nicole Bertrand), Marie-Claire (Alfred Turcotte) et Murielle. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, ainsi que autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au530 RUE FRONTENACBERTHIERVILLE, QCTél.: 450-836-4552 / 1-800-561-2881Télec.: 450-836-2584 www.yveshoule.comle samedi 7 juillet 2018 dès 10h. Une célébration liturgique aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle duMadame Jacqueline Bérard sera inhumée au cimetière de St-Cuthbert.Remerciements spéciaux à Roselyne Bourque et Huguette Legendre pour leur assiduité durant la maladie ainsi qu'à Soeur Thérèse Forest (S.S.A.) et Lise Duquette pour leur fidèle amitié.