LEGUERRIER, Thérèse

(née Fortin)



À Montréal, le 30 juin 2018, est décédée, quelques jours avant son 96e anniversaire, Thérèse Leguerrier née Fortin.Elle était l'épouse de feu Armand Leguerrier et la mère de Monique Leguerrier, décédée peu de temps avant elle, le 24 avril dernier.Elle laisse dans le deuil et la tristesse ses autres enfants, Paul, Marie, Lucie, Jean et Anne ainsi que leur conjoint, conjointe: Célina, Louise et Robert.Elle laisse aussi dans le deuil ses neuf petits-enfants pour qui elle a beaucoup compté: Jean-François, Anne-Marie, Héloïse, Louis-Thomas, Simon, Alix, Adélie, Anne-Sophie et Pierre-Luc ainsi que ses sept arrière-petits-enfants.Thérèse était une rassembleuse, elle aimait profondément la vie et les gens.Parents et amis seront reçus par la famille en l'église Saint-Grégoire-le-Grand (angle Marquette et Tillemont) où le corps sera exposé à partir de 10h le samedi 7 juillet. Une cérémonie religieuse suivra à 11h.Ceux qui le souhaiteront pourront se réunir après la cérémonie pour échanger avec la famille autour d'un petit goûter au sous-sol de l'église.