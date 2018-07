BEAUDRY, Yvon



À Anjou, le 25 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé Yvon Beaudry, époux de feu Pierrette Lefebvre.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Jacques Crépeau) et Serge (Guylaine Joyal), ses petits-enfants Cindy, Valérie et Olivier, ses arrière-petits-enfants London, Thomas, Mathilde, Élodie et Noémie, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s, tout particulièrement Gisèle Simoneau.La famille vous accueillera le vendredi 20 juillet de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole au salon à 20h30.