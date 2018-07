FILION, Margaret-Rose

née Beaulieu



De St-Eustache, le 29 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Margaret-Rose Beaulieu, épouse de M. Marcel Filion.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Françoise, ses soeurs Rolande, Marlene et Rita, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de St-Eustache au 123, rue St-Louis, St-Eustache, le samedi 7 juillet à 10h30, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente à l'église dès 9h30 pour recevoir les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau et Deschambault.Un merci tout particulier au personnel des soins palliatifs pour leurs bons soins, leur empathie et leur dévouement.SALONS FUNÉRAIRES GUAY