DUCHARME, Jean-Guy



À Montréal, le lundi 2 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 87 ans, Jean-Guy Ducharme, conjoint de feu Violette Bourassa.Il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Francine) et Paul, son beau-fils Gilles Vallée(Marie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parentes et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le lundi 9 juillet 2018 de 11h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.