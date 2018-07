Ai-je des chances de le reconquérir ou est-il perdu à jamais ?

Pendant le temps des Fêtes, j’ai passé une semaine dans un tout-inclus dans le Sud avec une collègue qui allait retrouver des proches. Son frère m’est tombé dans l’œil, et je pense que je lui plaisais aussi. Mais comme il était en couple avec sa blonde, il a fallu ruser pour se voir une ou deux fois en tête à tête.

On a échangé nos adresses courriel, et dès mon retour, j’ai entamé une correspondance avec lui. Nos propos sont vite devenus intimes et on s’est raconté nos vies. Il m’a dit qu’avec sa blonde, ça allait plus ou moins, mais qu’il attendait le moment propice pour rompre, vu qu’elle était fragile.

On a échangé pendant deux mois avant qu’il ne vienne en stage à Montréal pour un week-end en avril. Je l’ai invité à dormir chez moi et ce fut une fin de semaine de rêve. Me retrouver seule ensuite fut difficile et je m’imaginais, puisqu’il me l’avait promis, qu’il allait enfin dire à sa blonde que c’était fini. Mais ça ne s’est pas passé comme ça.

Il n’a répondu à aucun de mes courriels ensuite. Après un mois de silence, j’ai cessé de lui écrire en me disant que le manque se ferait sentir. Mais non. Silence radio. De me retrouver ainsi le bec à l’eau après lui avoir ouvert mon intimité me tue. Son silence dure maintenant depuis plus de deux mois.

Comment est-ce que j’ai pu me laisser avoir comme ça ? Lui qui semblait si sincère s’avère être un profiteur comme bien d’autres. Et je ne peux même pas m’informer de lui auprès de sa sœur, de peur qu’elle se doute de quelque chose. Pensez-vous que je jette la serviette trop vite ? Qu’il serait en train de réfléchir de son côté avant de faire le grand saut ? Je souffrirais tellement si ce n’était pas le cas.

Liane

De quoi sera possiblement fait l’avenir ? Je ne puis, pas plus que vous d’ailleurs, le prédire. Mais son silence actuel dit beaucoup sur le peu de chances que vous avez d’aller plus loin que là où vous êtes allée avec cet homme. Certainement a-t-il été attiré par vous pour aller vous rejoindre dès que la vie lui en a donné l’opportunité. Mais il faut croire qu’une fois de retour au bercail, la petite flamme s’est vite éteinte et il a coupé court.

L’important, maintenant, c’est de ne vous complaire ni dans une peine inutile ni dans une attente tout aussi inutile. Ce genre de coup de foudre peut arriver à tout le monde et il ne faut pas s’imaginer être moins bien que l’autre quand on s’y laisse prendre. Relevez la tête et regardez en avant, en mettant cette expérience dans votre boîte aux souvenirs formateurs.