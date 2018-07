Allégations contre Stéphane Leroux: Gary Daigneault se rétracte

L’ancien animateur de radio Gary Daigneault s’est rétracté mercredi, sur Facebook, quatre mois après avoir soutenu qu’un journaliste de RDS aurait posé des gestes inappropriés de nature sexuelle alors qu’il était en position d’autorité.

Le journaliste en question, Stéphane Leroux, avait intenté une poursuite de près de 280 000 $ contre Daigneault, disant vivre un véritable «enfer» depuis que ce dernier l’avait qualifié publiquement de «prédateur» sexuel.

«En février et mars 2018, moi, Gary Daigneault, j’ai mis en ligne plusieurs publications et j’ai commenté à plusieurs reprises des propos sur ma page Facebook et sur d’autres plateformes, qui ont porté atteinte à la réputation de Monsieur Stéphane Leroux, journaliste à RDS et Cogeco. Je désire me rétracter, en mon nom personnel, pour ces affirmations gratuites, blessantes et diffamatoires. Contrairement à ce que j’ai allégué, à de nombreuses reprises, je n’ai aucune preuve confirmant de mauvais agissements que j’ai allégué avoir été fait par M. Leroux. Par la présente, j’offre donc publiquement et officiellement mes excuses les plus sincères à Monsieur Leroux et aux membres de sa famille pour les tracas que j’ai causés», a écrit Gary Daigneault sur le média social, mercredi après-midi.

Dans la demande introductive d’instance déposée en cour le 16 mars dernier, l’avocat de Stéphane Leroux indiquait que ce dernier «[...] n’a jamais agressé, abusé, ou de quelques manières que ce soit, agit de façon incorrecte ou inconvenante, ni lors de périodes de célibat, ni durant la période de son mariage, auprès de quelques femmes [sic] que ce soit».

Stéphane Leroux est un journaliste spécialisé dans la couverture de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). En plus du réseau RDS, il collabore au 98,5 FM, à Montréal.

Démission de Stéphane Langdeau

Rappelons que toute cette affaire avait mené à la démission de Stéphane Langdeau de RDS. C’est qu’après la publication de son statut dans lequel il dénonçait Stéphane Leroux, Gary Daigneault avait publié d’autres messages le désignant sous ses initiales, soit «S.L.». Plusieurs ont alors cru à tort qu’il s’agissait de Stéphane Langdeau, qui a les mêmes initiales que Stéphane Leroux.

Après un échange houleux entre Stéphane Langdeau et Gary Daigneault, ce dernier avait porté plainte à la Sûreté du Québec en disant s’être «senti ultra menacé», ce qui avait mené au retrait des ondes de Stéphane Langdeau par RDS, puis à sa démission.