Annulation de SLĀV: Robert Lepage réagira cette semaine

Robert Lepage réagira publiquement d’ici la fin de la semaine à l’annulation du spectacle SLĀV: une odyssée théâtrale à travers les chants d'esclaves, qui mettait en vedette Betty Bonifassi et dont il signait la mise en scène.

C’est ce qu’a laissé savoir mercredi après-midi, dans un communiqué, la compagnie fondée et dirigée par le créateur, Ex Machina.

Plus tôt en journée, on apprenait que la production, qui tenait l’affiche au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) depuis un peu plus d’une semaine dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), était définitivement annulée en raison de la controverse qu'elle avait suscitée, plusieurs personnes l'accusant d’appropriation culturelle. Les organisateurs de l’événement se sont excusés d’avoir blessé des gens et ont rappelé l’importance de l’inclusion et du rapprochement des communautés.

La dizaine de représentations de SLĀV qui devaient encore avoir lieu d’ici le 14 juillet ne sont donc plus à l’horaire du TNM, et les détenteurs de billets peuvent être remboursés au point d’achat.

«Robert Lepage travaille présentement à une nouvelle création, mais promet de réagir à la controverse entourant le spectacle SLĀV, et ce, d’ici la fin de la semaine. D’ici là, aucun commentaire ne sera formulé par l’équipe d’Ex Machina et son entourage», a indiqué la compagnie dans son envoi.

Les protestations visant SLĀV ont été telles que même le chanteur afro-américain Moses Sumney, qui devait se produire mardi au Club Soda, également dans la foulée du FIJM, a annulé sa prestation, choqué par le propos de l’œuvre de Lepage et Bonifassi.

La première médiatique de SLĀV, mercredi dernier, s’était également déroulée sous haute surveillance en raison de la présence de manifestants.